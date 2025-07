Representando Brusque, lutador de jiu-jitsu vence torneio em Blumenau

O atleta Lukas Teles foi campeão da quarta etapa do Circuito Catarinense de jiu-jitsu, realizada no sábado, 12, e domingo, 13, na categoria Absoluto Faixa Preta adulto. Representando Brusque e academia Rilion Gracie, o lutador subiu ao lugar mais alto do pódio vencendo três lutas.

Nas quartas de final, Teles venceu Jeferson Medeiros por desqualificação, que ocorre quando o adversário comete infrações. Na semifinal, passou por Murilo Silva, com vitória marcando 18 pontos. Lukas Teles bateu Stenio Matheus com três pontos na final, conquistando o título no domingo, 13.

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: