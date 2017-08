Representante de Brusque é empossada na Comissão Estadual para Monitoramento do Plano de Educação

A diretora da Educação Infantil do município, Monica Soares, tomou posse na tarde desta quinta-feira, 24, na Comissão Estadual para Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação. O evento foi realizado na Secretaria de Estado da Educação, em Florianópolis.

O comitê constituído pelo Governo do Estado deverá acompanhar continuamente a execução das metas e estratégias do Plano Estadual de Educação, articular o processo de monitoramento e avaliação com as redes de ensino pública e particular do Estado, produzir relatórios e divulgar os resultados. A equipe constituída estará em exercício até 2024.