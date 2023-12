Representante dos funcionários da Celesc aponta possível ameaça de privatização da companhia

Celesc privatizada?

Jair Maurino Fonseca, representante dos funcionários da Celesc, conversou com deputados estaduais na semana passada manifestando a eles a existência de uma possível ameaça de privatização da companhia. Sintomas: redução de mão de obra própria, aumento da terceirização e falta de investimentos na modernização da frota. O governador Jorginho Mello descarta a privatização.

Sem endereço

Que sirva de exemplo para outras prefeituras o programa Floripa Regular, em Florianópolis, que visa regularizar vielas, servidões e ruas que existem há décadas, mas nunca foram oficializadas, gerando todo tipo de humilhação a seus moradores que, no final das contas, não tem um endereço. Vivem nessa situação, na capital catarinense, cerca de 25 mil famílias.

Compensação justa

Foi muito bom um acordo feito entre o Ministério Público Federal e a Eletrosul em benefício da Comunidade Indígena Maciambu, de Palhoça, que receberá R$ 627 mil como compensação pelos impactos das obras de implantação de um sistema de reforço eletroenergético. O dinheiro será investido na implantação de campo de futebol com arquibancada, infraestrutura para área de lazer e pomar.

Paridade de gênero

De agora em diante haverá um percentual mínimo de mulheres para ocupar os cargos de desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC). Enquanto não alcançar a proporção mínima de 40% de desembargadoras, as vagas pelo critério de merecimento serão preenchidas, de forma alternada, por meio de dois tipos de edital: um exclusivo para mulheres e outro misto, com participação de juízes e juízas. Hoje, no TRT-SC, 59% (76 juízes) são homens.

Corretora

Pela primeira vez em sua história de 50 anos, o Conselho de Corretores de Imóveis de SC (Creci-SC) tem uma mulher na presidência. A joinvilense Rubia Tânia Welter, que ocupava a 1ª vice-presidência, assumiu a função com a licença do presidente Fernando Willrich, sexta-feira. Detalhe: nos últimos dois anos passou de 33% para 40% a presença feminina delas credenciadas no conselho.

Babilônia

Na semana passada foi mantido veto, na Assembleia Legislativa, a projeto de lei que permite pagar pedágio com pix nas estradas de SC (estaduais ou federais). Nessa semana o plenário deve votar outro projeto, para facilitar o pagamento de tarifa nas travessias em ferry boats, balsas, entre outros meios de transporte marítimo, hidroviário, fluvial, ou lacustre. Como? Via pix.

Cesta básica

Ficou para o futuro – uma emenda com tal proposta foi rejeitada – a ideia de se incluir peixe e linguiça na cesta básica catarinense. Se incluída acabaria com a absurda tributação de 41% de ICMS sobre ambos. Os produtos que já estão na cesta tem 7% daquele tributo.

Sandices

Bolsonaro falava asneiras quase todo dia. Lula não perde. Na sua última baboseira vangloriou-se de conseguir indicar um “comunista” para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal”. Espantoso. Um “supremo” (assim, entre aspas, porque daqueles 11 não há um, hoje, digno do respeito deste espaço), ou outro magistrado em qualquer instância, não pode ter preferências políticas, ideológicas ou religiosas de qualquer espécie.

Inclusão 1

Nunca, em tempos recentes, a pessoa com deficiência foi alvo de tanta atenção dos legisladores estaduais como neste ano. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (uma das únicas no Brasil), do Legislativo estadual, promoveu 10 reuniões ordinárias, com a aprovação de 22 requerimentos e 13 projetos de lei, além de 20 eventos. O colegiado também realizou diversas audiências públicas e representações em todo o Estado.

Inclusão 2

Um dos projetos mais importantes resultou na lei estadual 18.557, que garante à pessoa com autismo, de nível 3, o mais severo, o direito de receber pensão especial no valor de um salário mínimo. Já beneficiou 65 catarinenses.

Nivelamento

Dizem que gosto não se discute; pois se discute, sim. E se lamenta que várias prefeituras de SC, parecendo combinadas, estão nivelando por baixo os atrativos artísticos de shows na virada do ano. Nada contra o gênero sertanejo, não raro discriminatório e desrespeito em relação às mulheres, mas é preciso uma seleção melhor dentre as trocentas duplas que pululam por aí. Com tudo respeito, a grande maioria tem um repertório deplorável. O leitor que busque, nas mídias sociais, conhecer suas letras.