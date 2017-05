Representantes da Prefeitura de Brusque participam de reunião com o Tribunal de Contas do Estado

A Associação de Municípios do Médio Vale do Itajaí (Ammvi) promoveu nesta quinta-feira, 25, uma reunião com o Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC). De Brusque participaram do encontro o secretário de Governo e Gestão Estratégica, William Molina; a secretária da Fazenda, Edena Beatris Censi; o controlador geral Daniel Felicio e a contadora Marione Eberts.

O encontro, realizado na sede da instituição, teve como pauta o relacionamento das administrações municipais e o TCE, normativas e legislações, e-Sfinge, controle interno, despesas públicas, gastos com publicidade, além da avaliação dos planos de Educação, Ciclo de Estudos da Administração Pública, Índice de Efetividade da Gestão Municipal, Plano Plurianual, entre outros.

Entre os representantes do TCE/SC, estiveram presentes o assessor da presidência, Leocádio Schroeder Giacomello; o diretor-geral do Controle Externo, Carlos Tramontin; o diretor de Controle dos Municípios, Moisés Hoegenn e o auditor-fiscal de controle externo, Geraldo José Gomes.

Molina destaca que é importante estar atento à legislação e suas implicações na gestão pública. “Este é um evento importante para esclarecimentos da legislação vigente relacionada a vários itens destacados na pauta”.