Representantes do arquiteto Oscar Niemeyer visitam Brusque para avaliar obra “Tortura Nunca Mais”

Na manhã desta terça-feira, 19, o parque das esculturas Ilse Teske recebeu a visita de Kadu Niemeyer, neto do arquiteto Oscar Niemeyer, e do arquiteto e engenheiro Jair Valera, diretor de desenvolvimento e coordenação de projetos do escritório responsável por preservar o legado do mestre da arquitetura modernista brasileira.

O objetivo da visita foi avaliar a escultura “Tortura Nunca Mais”, instalada no espaço, com vistas ao reconhecimento oficial da autoria de Oscar Niemeyer. A peça, de forte valor histórico e simbólico, foi projetada pelo arquiteto em defesa dos direitos humanos e contra os abusos cometidos durante a ditadura militar.

Segundo Jair Valera, a trajetória da obra até Brusque reflete sua relevância. “Essa obra é importante porque o Niemeyer nunca conseguiu implantá-la em outros lugares. Ele doou para o grupo Tortura Nunca Mais, tentaram realizar em Brasília e no Rio, mas foi vetada durante a ditadura. Conseguiram fazer aqui, em Brusque, e isso foi uma verdadeira proeza”, destacou.

Apesar de apontar questões de proporção na escultura, Valera ressaltou que a essência da obra está preservada. “Representa o que representa: tortura nunca mais. Eu gostei”, afirmou.

Museu internacional das esculturas

Para o diretor-geral da Fundação Cultural de Brusque, Igor Balbinot, a visita marca um passo importante para consolidar o parque das esculturas como referência internacional. “Esse contato com o escritório que representa o legado de Oscar Niemeyer vem sendo construído há meses. A visita de hoje reforça o caminho para o reconhecimento oficial da obra, o que dará ainda mais valor ao parque, que já conta com o reconhecimento das obras de Amílcar de Castro e Xico Stockinger”, disse.

Além da agenda em Brusque, Cadu Niemeyer e Jair Valera participaram, na segunda-feira, 18, de uma palestra na Unifebe, que reuniu mais de 100 alunos do curso de arquitetura. O encontro promoveu um momento de troca de experiências e reflexão sobre o legado do arquiteto brasileiro mais reconhecido mundialmente.

Com os encaminhamentos após a visita, a expectativa é que, nas próximas semanas, Brusque receba o reconhecimento oficial da obra “Tortura Nunca Mais” como parte do catálogo do escritório Oscar Niemeyer. Essa ação integra o processo de musealização e tombamento das esculturas dos simpósios, etapa que antecede a criação do museu internacional do parque das esculturas.

