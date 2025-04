Representatividade feminina na política ainda é baixa em SC

Mulheres na política 1

A atuante deputada estadual Luciane Carminatti (PT) protocolou projeto de lei que cria a Política Estadual de Enfrentamento à Violência Política contra a Mulher no Estado. A iniciativa, que não se conhece outra no país, considera como violência política de gênero qualquer ação que impeça ou restrinja o exercício de direitos políticos femininos, seja no processo eleitoral, seja em cargos públicos. Se for adiante, fará história.

Mulheres na política 2

Em SC, as prefeitas eleitas passaram de 9,56% em 2020 para 13,22% em 2024, enquanto as vereadoras subiram de 18,17% para 19,81% no mesmo período. Melhorou um pouco, sim. Mas um exemplo da pouca representatividade está na Assembleia Legislativa, que nunca foi presidida por uma mulher em toda a sua história. Entre todos os parlamentares ao longo de 190 anos, somente 19 deputadas assumiram cadeiras, das quais sete suplentes.

Reduto goiano 1

Empresários goianos com mais de 35 anos – os chamados agroboys, em sua maioria – são o público com maior interesse em investir em imóveis em Balneário Camboriú, depois de Neymar e companhia. A cidade catarinense é onde eles mais investem depois de sua capital, a riquíssima Goiânia e da vizinha Aparecida de Goiânia, diz a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás.

Reduto goiano 2

Buscam não apenas um imóvel, mas uma experiência de vida, dizem corretores. Experiência de vida que nem sempre tem simpatia de quem não é goiano. Na cidade há uma imagem de que eles estão quase sempre presentes em algumas transgressões, individualmente ou em grupos, como excessos de velocidade em seus bólidos de luxo com escapamentos abertos e, principalmente, gerarem poluição musical sonora. Acham que todos tem que ouvir o que eles gostam mais: música sertaneja, em decibéis máximos e da pior qualidade. É uma minoria muito ativa e transgressora, que macula sua própria comunidade.

Apito

A Eurocopa feminina terá profissionais do Brasil na arbitragem. Estará lá a catarinense de Saudades Neusa Back, junto com a paranaense Edina Alves e a paulista Fabrini Bevilaqua. A competição será disputada entre 2 e 27 de julho deste ano, na Suíça. Em 2021, no Mundial de Clubes do Catar, Edina e Neuza Back foram as primeiras mulheres a participarem de uma competição masculina da Fifa.

Bilionárias

Saiu ontem a lista anual da revista Fortes sobre os detentores de grandes fortunas mundo afora. Um destaque é para duas catarinenses, irmãs e herdeiras da Weg. São Livia Voigt e Dora Voigt de Assis, netas de Werner Ricardo Voigt, um dos cofundadores da maior fabricante de motores elétricos da América Latina. Livia, 20 anos, e Dora, 27, tem fortuna de US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 6,8 bilhões), cada uma, por sua participação, também para cada uma, de 3,1% no capital do grupo.

Ficha limpa

O cardeal Jaime Spengler, catarinense da Gaspar, posicionou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), da qual é presidente, sobre um tema político polêmico no momento: a Lei da Ficha Limpa. A defende nos moldes atuais, sem as flexibilizações que estão em vias de ser votadas no Senado. Resume: “A atividade política é a mais nobre de uma sociedade, pois cuida do bem comum”.

O que ensinar

Enquanto, com certa regularidade, deputados propõem engrossar o currículo escolar com conteúdos um tanto distantes da realidade catarinense, como o ensino de História da África e linguagem neutra, o deputado Antídio Lunelli (MDB), para quem os “nossos jovens estão ficando sem perspectivas, perdidos nos seus celulares”, apresentou esta semana dois projetos interessantes: a inclusão da disciplina de Robótica e Programação, para estimular o interesse dos alunos por tecnologia e inovação, e de Empreendedorismo e Gestão Financeira, oferecendo ferramentas para que eles possam planejar melhor seu futuro profissional e financeiro.

Drogas

O consumo de drogas em SC é uma tragédia e tão grave que as autoridades estaduais pensam em instituir, no âmbito municipal, conselhos andidrogas, como há os para crianças e adolescentes, idosos e outros. Para tal estão dando cursos orientativos sobre como estruturá-los, oferecidos gratuitamente pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Escola de Saúde Pública, em parceria com o Conselho Estadual de Entorpecentes .

Descontrole

Houve um tempo em que no Brasil havia cidades com mais eleitores do que habitantes. Agora, temos cidades com mais beneficiados pelo programa Pé-de-Meia do que estudantes, conforme denúncia do “Estadão”. Logo, se saberá que mais famílias estarão recebendo Bolsa Família do que famílias. São R$ 12,5 bilhões por ano para mais de 4 milhões de estudantes. Nossa corrupção passou de todos os limites toleráveis.