Republicanos de Brusque nega que partido é base do governo Lula

O diretório municipal do Republicanos em Brusque se manifestou, em nota, nesta quinta-feira, 10, negando que o partido faz parte da base do governo Lula (PT).

O grupo se manifesta após publicação da coluna Página 3, do jornal O Município, que disse que “o Republicanos é braço-direito do PL de Jorginho [Mello, governador] e do ex-presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina, mas ocupa ministérios no governo do presidente Lula”.

O partido diz que o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), de Portos e Aeroportos, ocupa o ministério por opção isolada, sem decisão da legenda. Ainda na nota, o Republicanos de Brusque diz que não compactua com as práticas da gestão de Lula.

Na segunda-feira, 7, o presidente municipal do Republicanos, o vice-prefeito Deco Batisti, participou do evento estadual do partido em Florianópolis, acompanhado pelo vice-presidente municipal Juliano Montibeller, que assina a nota.

Confira a nota completa

Em resposta à matéria jornalística publicada na Página 3 da edição desta quinta-feira, 10, do jornal O Município, a executiva de Brusque do partido Republicanos vem, por meio desta nota, esclarecer que o Republicanos não integra a base de apoio do governo federal e que o Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor), ocupado atualmente pelo deputado federal Silvio Costa Filho, não foi decisão partidária e, sim, uma decisão isolada deste parlamentar.

O Republicanos reafirma seu compromisso com uma atuação política coerente com os valores que defende, e reitera que não compactua com os rumos e práticas adotados pela atual gestão do Brasil.

Juliano Montibeller

Vice-presidente do Republicanos de Brusque

