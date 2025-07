Republicanos de Brusque participa de encontro estadual do partido, em Florianópolis

Membros do Republicanos de Brusque participaram do encontro estadual do partido, em Florianópolis, nesta segunda-feira, 7. O evento contou com presenças de lideranças do Republicanos.

O presidente municipal do Republicanos e vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, esteve no encontro, acompanhado pelo vice-presidente do partido na cidade, Juliano Montibeller.

Entre as lideranças da legenda, marcaram presença o deputado federal Marcos Pereira (SP), presidente nacional do Republicanos, e o deputado federal Jorge Goetten, presidente do partido em SC. O governador Jorginho Mello (PL) também esteve no evento.

“Foi um momento importante de alinhamento das nossas ações e diretrizes, além de reafirmar o fortalecimento do Republicanos em Santa Catarina”, afirma Deco Batisti.

O encontro fez parte da programação dos 20 anos do partido e debateu a conjuntura política do Republicanos em nível estadual e federal, com atenção especial às estratégias para as eleições de 2026.

O Republicanos é braço-direito do PL de Jorginho e do ex-presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina, mas ocupa ministérios no governo do presidente Lula (PT).

