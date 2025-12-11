Republicanos decide substituir Deco Batisti na presidência do partido em Brusque

O Republicanos estadual decidiu tirar o vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, da presidência do partido e reconduzir o advogado Cláudio Adão Pereira, ex-diretor-presidente do Samae, ao cargo.

As informações de bastidores é que a executiva estadual do partido estava insatisfeita com a gestão de Deco em relação ao diretório local. O desgaste na relação cresceu após o vice-prefeito anunciar sua pré-candidatura a deputado estadual sem citar o nome do Republicanos. Isto porque Deco poderia estar voltando ao PL para disputar o pleito de 2026.

Consultado pela reportagem, Cláudio afirma que a mudança é para focar nas eleições de 2026. Segundo ele, além de Deco, o presidente da Câmara, Jean Dalmolin, é pré-candidato a deputado federal.

Composição

Dalmolin confirma que colocou seu nome à disposição do partido, mas que só concorreria na eleição de 2026 caso os partidos da base do governo André Vechi (PL) fechassem no nome dele.

Por enquanto, a “dobradinha” que deve ser apoiada pelo governo é de Deco e Jean Pirola (PP) ou algum outro nome do Progressistas.

Em entrevista ao jornal O Município, Vechi lembrou do apoio recebido por Deco, de empresários e outras autoridades, no evento de lançamento da sua pré-candidatura, realizado em novembro.

O prefeito destaca que entende que cada partido tem seus interesses e que espera juntar forças, mas que o “esforço do time vai ser nessas duas candidaturas”. Ele destaca, porém, que não vai se indispor ou contrapor políticos da base que se candidatem em 2026.

Outro nome do grupo do governo que já anunciou a pré-candidatura é o vereador Cacá Tavares (Podemos).

