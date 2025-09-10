O Brusque perdeu para o Santa Catarina por 2 a 1 no Augusto Bauer na noite desta terça-feira, 9, pela primeira rodada do Grupo B da Copa Santa Catarina. Kauê e Bruninho marcaram para o time de Rio do Sul, enquanto Douglas Oliveira marcou o gol brusquense. Foi uma atuação lamentável dos reservas do quadricolor e uma ótima retomada do Santa, após seis meses sem entrar em campo.

Brusque melhor

A partida começou com o Brusque dominando a posse de bola e controlando as ações, ainda que fosse visível a falta de entrosamento e qualidade. Logo aos dois minutos, Clinton desperdiçou a melhor chance quadricolor.

Após boa jogada pela direita, a bola alçada chegou ao atacante nigeriano, que, na entrada da pequena área, chutou firme de perna esquerda. Marcos fez grande defesa com o peito, fechando o ângulo.

O Santa Catarina, que iniciou com algumas dificuldades, tentava chutes de fora da área com Bruninho e Renan. A bola passava por cima, exigindo alguma atenção do goleiro André Luiz.

O jogo muda

A partir dos 20 minutos, o Brusque começava a piorar na partida. No ataque, jogadas displicentes, falta de noção de tempo para fazer o passe, cruzamentos sem direção. Na defesa e na saída de bola, havia falta de atenção com adversários ao redor e problemas de posicionamento.

Do outro lado, o Santa Catarina crescia, aproximando-se da área e aproveitando os espaços deixados pelo Brusque. Aos 43, após bola alçada em cobrança de escanteio, uma linha de passe de cabeça chegou a Kauê, que se antecipou à zaga para mandar ao fundo do gol. Foi seu primeiro gol como profissional.

Aos 46, o goleiro André Luiz, que já havia feito boas intervenções, impediu o segundo gol do Santa Catarina. Bruninho recebeu na entrada da área com liberdade e chutou com categoria, mas uma defesaça interrompeu o caminho da bola.

Olé!

O Brusque teve três substituições no intervalo, mas se houve qualquer mudança, era mais fácil ver uma piora. Uma esperança foi desperdiçada por Luizão, aos três minutos do segundo tempo. Após bola alçada na área, ele conseguiu fazer o domínio e se afastar da marcação. Na hora de chutar, quase na pequena área, fez o mais difícil: chute feio, torto, por cima do gol, para desespero das poucas centenas de valentes torcedores. no Augusto Bauer.

No minuto seguinte, o Santa Catarina conseguiu o contragolpe. Bruninho recebeu entre a marcação, escapou, driblou André Luiz e mandou fez o segundo gol: 2 a 0. Thomaz e Danielzinho ficaram discutindo por um longo tempo sobre os erros no lance.

Incapaz e desinteressado, o Brusque não acertava mais nada em campo. A torcida, que não esperava uma atuação tão bisonha mesmo do time reserva, passou a tentar se divertir de alguma forma. Pouco após o gol, entoava gritos de olé. A torcida do Santa Catarina, antes eufórica, também já havia diminuído o ritmo, sabendo da vitória.

Sem emoções

A partida correu sem problemas para o Santa Catarina, que se defendia com alguma tranquilidade, enquanto cruzamentos do Brusque ofereciam pouco perigo. Nos melhores, Douglas Oliveira fez bons cabeceios, mas mandando a bola por cima. Aos 32 minutos, Renan recebeu com liberdade no ataque do Santa Catarina, chutou de fora da área, mas a bola foi desviada para escanteio.

Algo de bom

Aos 42 minutos, o Brusque marcou um gol para deixar a situação menos ruim. Após bola alçada com veneno na área, Douglas Oliveira subiu bem, de frente com Marcos e cabeceou conforme manda o manual. É seu primeiro gol com a camisa quadricolor.

O gol animou a torcida, que passou a apoiar mais em busca do empate, mas o quadricolor não fazia mais nada para se aproximar de um segundo gol. Aos 48, André Luiz ainda fez uma grande defesa em cobrança de falta de Caique.

No minuto seguinte, Adrianinho alçou a bola na área e Danielzinho, de frente para o gol, finalizou de forma esquisitíssima, mandando para fora sem perigo.

Foi dado o apito final aos 51 minutos, com muitas vaias da torcida do Brusque e festa total da torcida do Santa Catarina.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta a Ponte Preta às 19h deste domingo, 14, no Moisés Lucarelli, pela segunda rodada da segunda fase da Série C. Pela Copa Santa Catarina, o próximo desafio é contra a Chapecoense, às 20h de 17 de setembro, quarta-feira.

O Santa Catarina enfrenta o Concórdia às 15h de domingo, 14, em Ibirama.

Brusque 1×2 Santa Catarina

Copa Santa Catarina

Grupo B – 1ª rodada

Terça-feira, 9 de setembro de 2025

Estádio Augusto Bauer

Público total: 523

Brusque: André Luiz; Danielzinho, Dionatan (Roberto), Maurício, Ítalo; Bernardo, Thomaz; Luizinho (Caio Gomes), Clinton (Adrianinho); João Veras (Jhony Lucas) e Luizão (Douglas Oliveira)

Técnico: Marcos Skavinski (auxiliar-técnico)

Santa Catarina: Marcos; Galdino (Piauí), Beto, Kauê, Coruja; DVD, Renan (Zé Leandro), Anthônio; Bruninho, Roberto Baggio (Dija); Yhago (Caique).

Técnico: Jordã Guerreiro

Gols: Douglas Oliveira; Kauê e Bruninho

Cartões amarelos: Adrianinho; Galdino

Trio de arbitragem: Cinésio Mendes Júnior, auxiliado por Gizeli Casaril e Laizi Silva

Quarta árbitra: Tainan Bordignon Somensi

