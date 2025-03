Reservatório do Bruschal: andamento das obras é atualizado pela prefeitura

Nesta sexta-feira, 7, a novela envolvendo o reservatório de água do Bruschal chegou a uma nova fase, equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, fazem a implantação de uma nova rede de 300 metros de extensão para interligação com a rede do antigo reservatório.

O serviço faz parte do cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC). A nova canalização conectará a rede do antigo reservatório ao novo local, que ficará situado entre os bairros Souza Cruz e Azambuja.

Conforme a prefeitura, a base de concreto já foi finalizada e a estrutura será desmontada e realocada em breve. A capacidade do reservatório permanecerá em 500 mil litros. O investimento total da obra é de R$ 400 mil.

O diretor-geral de operações do Samae, Ruan Carlos Reis, destacou a importância dessa nova etapa para assegurar o fornecimento de água de forma adequada e confiável. “Estamos otimistas quanto ao cumprimento do cronograma, que prevê a conclusão da obra em um prazo estimado de três meses, ressaltando a relevância da iniciativa para a infraestrutura de abastecimento da cidade”.

