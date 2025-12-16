Residências de Brusque ainda seguem sem energia nesta terça-feira após temporal

Na tarde desta terça-feira, 16, ainda há residências de Brusque sem energia após o temporal que atingiu o município na noite da segunda-feira, 15. Segundo dados da Celesc, atualizados às 16h, há 54 unidades sem energia, sendo 44 no bairro Poço Fundo e dez no São Pedro.

Entretanto, a reportagem ainda recebe relatos de moradores do bairro Volta Grande que dizem estar sem energia. A reportagem buscou novo contato com a Celesc, mas, até a publicação, não houve retorno.

Pela manhã desta terça-feira, a Celesc tinha 51 chamados em Brusque para resolver problemas pontuais ainda decorrentes da tempestade. Em Botuverá e Guabiruba, eram 50.

A equipe de plantão da Celesc e mais três equipes extras estavam mobilizadas para resolver os problemas, com previsão de normalização até o início da tarde.

Leia também:

1. PRIMEIRA MÃO – Delegado atualiza caso de moradora que acusa o pai de agressão em Brusque

2. Montanhistas de Brusque encerram 2025 celebrando conquistas e desafios

3. Motorista embriagada colide Porsche contra poste e empresária de Balneário Camboriú morre

4. Prefeitura de Guabiruba divulga agenda dos serviços durante recesso de fim de ano; confira

5. Homem morre por parada cardiorrespiratória após se envolver em acidente em São João Batista



Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

