Os primeiros meses não foram fáceis. “O restaurante dava prejuízo, mas com muita luta acabamos comprando a parte dele e tocamos sozinhos. Foi pesado, mas valeu a pena”, acrescenta Luiz.

Com persistência e estratégia, o Panelaço foi conquistando espaço em meio a concorrentes já consolidados. “Começamos cobrando R$ 17 no almoço e R$ 10 na marmita, quando todo mundo vendia por mais. Foi assim que atraímos os primeiros clientes, principalmente vendedores da região”, lembra.

Outro diferencial foi a realização de cafés em eventos na própria FIP. “Chegamos a servir 185 pessoas em um espaço pequeno. Era puxado, mas ajudou a divulgar nosso trabalho”, comenta Luiz Carlos.

Para os proprietários, a qualidade é o fator que garantiu a permanência do Panelaço entre os mais lembrados da cidade.

“O diferencial que manteve o restaurante ativo por dez anos é a qualidade da comida e do atendimento. É clichê, mas é verdade. Não adianta só preço bom se a comida não for boa”, ressalta José Henrique.

, segundo Luiz, o Panelaço é reconhecido como o restaurante que mais vende diariamente em Brusque. “Em termos de vendas no dia a dia, o Panelaço é o primeiro da cidade”, afirma Luiz.

Mais do que números, a família Panelaço valoriza a equipe que ajudou a construir essa história. “É gratificante ver colaboradores e até ex-funcionários celebrarem com a gente. Muita gente passou pelo Panelaço e deixou sua marca. Esse crescimento só foi possível porque tivemos pessoas comprometidas ao nosso lado”, diz José Henrique.