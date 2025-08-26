O restaurante Panelaço completou 10 anos de história neste mês, consolidando-se como um dos principais nomes da gastronomia de Brusque e região.
Com duas unidades em Brusque, na FIP e no Rivermall, e a recém-inaugurada Churrascaria Panelaço, no bairro Holstein, em Guabiruba, o negócio familiar cresceu com ousadia, dedicação e espírito empreendedor.
Atualmente, atende cerca de 450 pessoas por dia e conta com uma equipe de 30 colaboradores.
A comemoração do aniversário ocorreu no último fim de semana, na unidade de Holstein, e reuniu funcionários atuais e ex-colaboradores que marcaram a trajetória da empresa.
Início desafiador
Para os proprietários Luiz Carlos Fuechter e seu filho José Henrique Fuechter, a festa foi um momento de celebrar conquistas, mas também de lembrar os desafios do início.
“Eu trabalhava com caminhão e minha esposa tinha uma pequena confecção em casa. Mas era difícil. O que o caminhão dava de dia, tirava de noite. Um dia, um rapaz que namorava a sobrinha da minha mulher me perguntou: ‘Luiz, vamos montar um restaurante?’. Eu nem sabia o que era ter um restaurante, mas aceitei o desafio”, recorda Luiz Carlos.
O primeiro espaço foi aberto na FIP, em 9 de agosto de 2015. O investimento inicial, previsto para ser na casa dos R$ 7 mil, chegou a R$ 60 mil com empréstimos e ajuda de familiares.
No início, a operação era praticamente toda familiar: “eu ficava na chapa, minha esposa Lidia na salada, minha enteada Sandimari no caixa e o José Henrique era garçom. Era muito trabalho. Agradeço ainda a minha enteada Emanuele e o enteado Felipe, que nos ajudam até hoje”, relembra.
Os primeiros meses não foram fáceis. “O restaurante dava prejuízo, mas com muita luta acabamos comprando a parte dele e tocamos sozinhos. Foi pesado, mas valeu a pena”, acrescenta Luiz.
Com persistência e estratégia, o Panelaço foi conquistando espaço em meio a concorrentes já consolidados. “Começamos cobrando R$ 17 no almoço e R$ 10 na marmita, quando todo mundo vendia por mais. Foi assim que atraímos os primeiros clientes, principalmente vendedores da região”, lembra.
Outro diferencial foi a realização de cafés em eventos na própria FIP. “Chegamos a servir 185 pessoas em um espaço pequeno. Era puxado, mas ajudou a divulgar nosso trabalho”, comenta Luiz Carlos.
Para os proprietários, a qualidade é o fator que garantiu a permanência do Panelaço entre os mais lembrados da cidade.
“O diferencial que manteve o restaurante ativo por dez anos é a qualidade da comida e do atendimento. É clichê, mas é verdade. Não adianta só ter preço bom se a comida não for boa”, ressalta José Henrique.
Hoje, segundo Luiz, o Panelaço é reconhecido como o restaurante que mais vende diariamente em Brusque. “Em termos de vendas no dia a dia, o Panelaço é o primeiro da cidade”, afirma Luiz.
Mais do que números, a família Panelaço valoriza a equipe que ajudou a construir essa história. “É gratificante ver colaboradores e até ex-funcionários celebrarem com a gente. Muita gente passou pelo Panelaço e deixou sua marca. Esse crescimento só foi possível porque tivemos pessoas comprometidas ao nosso lado”, diz José Henrique.
Olhar para o futuro
Agora, com a nova unidade em Guabiruba e planos de continuar expandindo, pai e filho olham para o futuro com otimismo, mas sem esquecer de onde vieram.
“No começo, eu tinha medo de inaugurar. Hoje, ver o restaurante cheio, três unidades e uma equipe de 30 pessoas é a prova de que o esforço valeu a pena. É a realização de um sonho que começou lá atrás, sem a gente nem saber direito o que era ter um restaurante”, finaliza Luiz Carlos.
Churrascaria Panelaço
Rua Evaldo Puhler com a rua Cristiano Albrecht, no Holstein, em Guabiruba
Telefone (WhatsApp): (47) 99927-8894
Atendimento: sexta-feira, 13h às 17h – sábado e domingo, das 8h às 17h
Restaurante Panelaço (FELOG/CENTER MIX/FIP)
Endereço: rodovia Antônio Heil, número 3730, bairro Nova Brasília
Telefone: (47) 3255-6289
Atendimento: segunda-feira a domingo, das 11h às 14h30 e o café das 16h às 18h30
Restaurante Panelaço (River Mall)
Endereço: avenida Otto Renaux, no São Luiz, em Brusque
Telefone (WhatsApp): (47) 9 9784-0051
Atendimento: segunda-feira a domingo, das 11h às 14h30