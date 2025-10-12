Restaurantes locais fazem história ao assumir praça de alimentação da Fenarreco, em Brusque

A 38ª edição da Festa Nacional do Marreco (Fenarreco) começou na quinta-feira, 9, com uma novidade histórica: pela primeira vez, toda a praça de alimentação é composta exclusivamente por restaurantes e cervejarias locais, integrantes do Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr).

Ao todo, 14 estabelecimentos participam do espaço, apresentando pratos típicos desenvolvidos especialmente para o evento com o apoio técnico do chef Willian Aimar, do Sebrae.

Nos últimos meses, os restaurantes nucleados passaram por um processo de capacitação com o chef consultor para aprimorar cardápios, logística e tempo de preparo.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Gastronomia da ACIBr, Indjanara Costa Hochsprung, o objetivo é oferecer ao público uma experiência gastronômica completa, com agilidade e qualidade no atendimento.

“O Sebrae vem nos apoiando nessa logística há muitos meses. Sabemos que não basta só saber cozinhar e querer fazer, há toda uma questão de preparo e organização, e esse suporte foi essencial para chegarmos prontos à Fenarreco”, afirma.

Ela explica que cada restaurante criou um prato inspirado na culinária germânica, com toques locais.

“Nos dedicamos muito para entregar o melhor. Buscamos valorizar produtos regionais e fugir do óbvio, criando pratos diferentes e criativos. Está tudo muito especial, vale a pena vir experimentar”, destaca Indjanara.

Entre as opções disponíveis estão o Hambúrguer Schnitzel (Upper Burger), o Churrasco de Igreja (Tenda do Fogo by Upper), o Bolinho de Aipim com Linguiça Blumenau (Casa do Torresmo by JCA), o Best Wurst, sanduíche de linguiça de marreco (Best Burger & Co.), a Hausrippe, costelinha suína defumada com purê de aipim (Deck 09), a Pizza Hi Wurst com linguiça Blumenau e repolho roxo caramelizado (Hi Dogz), além do tradicional Pão com Bolinho (Cozinha do Lucão) e da Cuca em Fatia (Dona Fina).

Grande parte dos participantes já havia testado os novos pratos na última edição do Temperô na Praça, evento gastronômico do Núcleo que serviu como preparação para a festa.

“Esse teste foi fundamental. Conseguimos medir tempo de preparo, entender a demanda e aperfeiçoar o processo para a Fenarreco”, explica a coordenadora.

Para o presidente da ACIBr, Marlon Sassi, a presença dos restaurantes locais marca um retorno às origens da festa.

“Estamos fazendo história. A Fenarreco nasceu do empenho da comunidade brusquense, e é muito simbólico ver a gastronomia local novamente sendo protagonista. Agradecemos à prefeitura por acreditar nessa proposta e ao Sebrae por todo o suporte técnico”, afirma.

Indjanara reforça que a conquista é fruto do associativismo. “Um restaurante sozinho não conseguiria estar aqui. Somos uma união de estabelecimentos que se ajudam, e com o apoio da ACIBr conseguimos transformar esse projeto em realidade. Estamos todos empenhados em oferecer o melhor da gastronomia local à festa mais tradicional da cidade”, completa.

Estabelecimentos participantes: