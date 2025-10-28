Restos de animais mortos são encontrados em cemitério de Nova Trento

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Nova Trento, identificou pessoas suspeitas de descartar, de forma irregular, restos de animais mortos em um cemitério de Nova Trento. O caso ocorreu no início do mês.

Na ocasião, foram encontrados restos mortais de cabritos. Uma comunidade da região descobriu o caso mas pensou que fossem cachorros mortos, o que acabou gerando revolta na população.

A polícia soube do caso após o registro de um boletim de ocorrência. Em seguida, foram realizadas diversas diligências com o objetivo de identificar os suspeitos.

Conforme a investigação, constatou-se que, no caso, os animais descartados irregularmente destinavam-se ao consumo e não se tratavam de cães ou qualquer animal de estimação, conforme relatado inicialmente pela população.

Foi averiguado ainda que o descarte irregular ocorreu em razão do desconhecimento dos envolvidos quanto ao procedimento adequado para a destinação de restos de animais.

Ao final, a Polícia Civil ressaltou para que a população tenha cautela na divulgação de informações falsas ou incompletas nas redes sociais, a fim de evitar a propagação de notícias falsas e o cometimento de eventuais infrações penais.

