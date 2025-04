Restrição do uso de celular em sala de aula tem boa repercussão em SC

Medida acertada

Uma das medidas oficiais de âmbito nacional mais acertados dos últimos tempos foi a que limitou o uso do celular nas salas de aula. Numa audiência pública na Assembleia Legislativa, nesta semana, seus inúmeros participantes concordaram quase unanimemente com a restrição, porém alertando para a importância do uso de tecnologias na educação. A lei prevê exceções e permite seu uso em sala para fins pedagógicos e em casos de emergências.

Retrospecto

O trecho da BR-101 no Morro dos Cavalos, em Palhoça, tem um retrospecto triste. De 2018 até hoje, conforme a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 237 acidentes, que resultaram em 237 feridos e um morto.

Escala 6×1

Levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, divulgada anteontem, diz que os catarinenses, gaúchos e paranaenses são os que menos aprovam a proposta de redução da jornada máxima de trabalho no país, atualmente de 44 horas semanais, com escala de seis dias de trabalho e um de descanso: 36% ante 56% a favor. Os nordestinos são os que mais aprovam: 74%. Na média nacional a proposta tem apoio de 65% e 27% contrários.

Olho no olho

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para estar presente no julgamento da denúncia contra ele feita pela Procuradoria-Geral da República, dias 22 e 23, por tentativa de golpe. Vasques mora em São José, na região metropolitana de Florianópolis, onde é o dedicado secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da prefeitura. É investigado também por suspeita de usar o cargo para favorecer Bolsonaro nas eleições de 2022.

Major transsexual 1

O mundo LGBTQI+ anda agitado com despacho do governador Jorginho Mello, de sexta-feira, aposentando compulsoriamente a major transexual da Polícia Militar, Lumen Muller Lohn, de 45 anos, após 27 anos de serviço. O governador justificou o ato dizendo que seguiu deliberação do Conselho de Justificação da corporação.

Major transsexual 2

Em entrevista para o jornal “O Globo” Lumen afirmou que ficou afastada da PM entre 2019 e 2022 devido a um quadro de depressão. Ao retornar tentou concorrer a uma promoção, negada por conta da licença médica que havia tirado. No mesmo ano, iniciou processo de transição de gênero, e foi nesse período que se deu a instalação do Conselho de Justificação. Em 2024, a transferência para a reserva foi solicitada com base na alegação de “inconstância laboral”.

Confronto

Na mesma terça-feira em que portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Família, da Igualdade Racial e Incra estabeleceu a criação do Plano de Ação da Agenda Nacional de Titulação Quilombola, a Câmara dos Deputados divulgou a tramitação do projeto de decreto legislativo 540/24, da deputada Daniela Reinehr (PL-SC), que susta três decretos de demarcação de terras indígenas, duas delas em SC, no Morro dos Cavalos e Toldo Imbu. Diz haver controvérsias nos procedimentos que resultaram na homologação, ferindo a Lei do Marco Temporal.

SOS Bullying

Está prestes à deliberação pelo plenário, importante projeto de lei do deputado estadual Napoleão Bernardes, que institui o canal digital SOS Bullying, para o recebimento de denúncias sobre a ocorrência deste tipo de violência nas escolas públicas e privadas de SC. Conforme a Secretaria de Estado da Educação, dos 7.700 casos de violência dentro das escolas públicas em 2024, 3,5% foram por prática de bullying. Outras 16% envolvem violência física e 11% violência verbal.

Dassilva

O queridíssimo catarinense Zé Dassilva, consagrado chargista e escritor que está na Globo há 25 anos e que agora dividirá com Agnaldo Silva a autoria da próxima novela das 21 horas, “Três Graças”, vai rodar um filme sobre o Caminho de Santiago de Compostela, que já fez tempos atrás, escrito em parceria com Dino Cantelli e Angélica Lopes, baseado no livro “Todo caminho é sagrado”, de Cristóvão Colombo.

Lixo musical

Refrão da música com maior audiência no Spotify no momento, com quase 35 milhões de reproduções: “Ela pede bença, bença, ela pede bença pro papai/ I love you, mãe solteira, que faz gostoso demais”. Esse lixo do lixo do lixo tem como título “Mãe solteira”, tem como autoria DG e Batidão Stronda.