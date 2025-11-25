Resultado da perícia inicial feita na motocicleta de piloto morto em show no Beto Carrero World é divulgada

A Polícia Civil de Santa Catarina informou nesta terça-feira, 25, que a motocicleta pilotada por Lurrique Ferrari, morto durante apresentação no Beto Carrero World, em Penha, passou por perícia inicial e não apresentou falhas aparentes nas primeira análises.

Segundo o delegado Ângelo Cintra, responsável pelo caso, também não há evidências, neste primeiro momento, de que o piloto, de 36 anos, tenha sofrido mal súbito.

O acidente aconteceu na tarde do domingo, 23, durante o show “Hot Wheels Epic Show”, quando Ferrari bateu a cabeça contra uma rampa ao realizar uma manobra. Ele foi levado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, passou por cirurgia, mas não resistiu.

A perícia na moto foi realizada na segunda-feira, 24, e outras análises complementares ainda devem ser feitas. Em paralelo, a Polícia Civil vai ouvir funcionários e testemunhas que estavam presentes no momento do acidente. Um inquérito foi aberto para investigar o ocorrido.

Show suspenso

No dia do acidente, o Beto Carrero World emitiu nota de solidariedade à família do piloto e informou que iniciou protocolos internos para apurar as causas do ocorrido.

O parque também comunicou que o show está suspenso por tempo indeterminado.

Leia também:

1. Mais de 15 estudantes da Escola Sesi representam Brusque em torneio de robótica

2. Brusque no topo: grupo de montanhistas alcança o ponto mais alto de Goiás

3. Chuvas em SC: seis cidades decretam situação de emergência

4. Carro capota na travessa Lagoa Dourada, em Brusque

5. Carlos Renaux integra goleiro de 16 anos ao elenco profissional

Assista agora mesmo!

Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba:

