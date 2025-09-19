Retirada de carreta mantém acesso principal de Guabiruba bloqueado

O acesso principal a Guabiruba, pela rua dos Imigrantes, permanece totalmente bloqueado na tarde desta sexta-feira, 19, para a retirada da carreta que tombou pela manhã na entrada da cidade. A informação é da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB).

A operação de destombamento exige o fechamento completo da via, sem possibilidade de passagem de veículos. Por isso, os condutores que se deslocam entre Brusque e Guabiruba devem utilizar a rua São Pedro ou buscar rotas alternativas.

A carreta, que transportava fios, tombou por volta de 8h40 e atingiu uma caminhonete estacionada. O motorista, de 43 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital com ferimentos, mas apresentava quadro estável.

Ainda não há previsão para a liberação do trecho.

