Retirada de tubulação atrasará liberação de tráfego na ponte Arthur Schlösser

As obras de recuperação da ponte Arthur Schlösser, próxima ao terminal urbano, no Centro de Brusque, estão em andamento e, segundo a prefeitura, devem ser entregues dentro do prazo estipulado.

No entanto, a liberação do tráfego para veículos deve atrasar cerca de uma semana, segundo o engenheiro Renato de Borba, designado pelo Departamento Geral de Infraestrutura (DGI) para fiscalizar os trabalhos da Engedal Construtora – empresa escolhida para os trabalhos de recuperação da ponte, interditada desde junho, quando um de seus pilares se soltou, após a cheia do rio Itajaí-Mirim.

A liberação do tráfego para veículos leves, que era estimada em 45 dias – entre fim de agosto e metade de setembro – deverá levar pouco mais de 50 dias, devido ao atraso causado pela tubulação.

Esse pequeno atraso ocorrerá por causa de um problema que não tinha sido previsto: a existência, na ponte, de tubulação da empresa Rio Vivo. Essa tubulação precisa ser retirada para que a empreiteira possa executar os trabalhos com segurança.

A Rio Vivo começou ontem a retirada da tubulação. Houve também atraso no início deste trabalho porque a empresa não tinha as conexões dos tubos e precisou comprá-las em São Paulo. O material chegou na segunda-feira, 2, e ontem as obras começaram. À tarde, cinco funcionários trabalhavam no local.

Paralelamente à retirada da tubulação pela Rio Vivo, a Engedal está fazendo a preparação dos locais onde vão ser fixadas estruturas que irão ancorar a ponte, assim como está produzindo as peças que irão compor essas estruturas.

Segundo Borba, as sondagens iniciais, cujo objetivo era a verificação da profundidade das estacas que sustentam a ponte, já foram finalizadas.

O próximo passo, após a retirada da tubulação, é colocar as estruturas que irão ancorar a ponte, de forma que os funcionários possam a retirar a coluna que cedeu durante a cheia, que será recuperada.

Ele explica que a verificação da situação das demais colunas da ponte ainda não foi feita, “mas presume-se que vai ter que recuperar os dois conjuntos de pilares”.

“As obras estão em andamento e a gente pretende cumprir o cronograma”, afirma o engenheiro da prefeitura. O tempo estimado para entrega da recuperação da ponte, que iniciou em 18 de julho, é de 150 dias.

As obras foram viabilizadas após ter sido reconhecido pelo governo federal o decreto de situação de emergência, elaborado pelo prefeito Jonas Paegle.

Com isso, foram solicitados recursos à União, que destinou R$ 1,3 milhão para as obras, por meio de cartão da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração Nacional.