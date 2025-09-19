Retomada dos trabalhos da usina de asfalto de Brusque acelera pavimentações e reduz custos

Em 2025, a usina de asfalto de Brusque já produziu cerca de 15 mil toneladas de asfalto, segundo a secretaria de Obras. Após um período desativada, ela voltou a operar em modo de testes em agosto de 2024 e, desde então, está em plena atividade.

O asfalto produzido na usina é utilizado nas pavimentações comunitárias e nos reparos pela cidade. De acordo com o secretário da pasta, Ivan Bruns Filho, desde agosto de 2024, a usina passou por diversas manutenções.

“Todo o asfalto que executamos nas pavimentações comunitárias entre 2024 e 2025 foi produzido na usina. Só neste ano, pavimentamos 20 ruas. Toda a parte de recape e tapa-buraco também é produzido na usina”, detalha.

A capacidade atual da usina é de 80 toneladas por hora. “Ela está em plena atividade e roda diariamente. Programamos, junto com as equipes, para a realização das operações tapa-buraco, de ruas afetadas desgaste ou por consertos, de forma coordenada”, explica.

Maior agilidade e economia

O secretário explica que testes do material garantem a qualidade do pavimento, dentro dos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). “O governo tem realizado manutenções para deixar a usina operante e reduzir o custo. Conseguimos também estar com mais agilidade nos locais”.

Os insumos variam o preço, mas a economia é de cerca de 30% em relação ao asfalto comprado.

O principal ganho, porém, é o tempo, de acordo com o secretário. “Quando precisamos carregar caminhões em usinas de outras cidades, precisamos esperar em filas e isso demora mais. Assim, com a utilização da usina de asfalto, conseguimos chegar nos locais por volta de 6h30 ao invés de 10h, por exemplo. Também podemos ‘rodar’ aos fins de semana com mais facilidade”.

Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

