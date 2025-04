Atual campeão da Série D, o Retrô continua sua ascensão, amparado por investimentos significativos em elenco e em uma estrutura de ponta, construída ao longo da curta história do clube. Em menos de 10 anos, a Fênix tem um título nacional e quase conquistou o Campeonato Pernambucano: perdeu a final nos pênaltis para o Sport.

E na Copa do Brasil, o Retrô eliminou o Jequié-BA e o Atlético-GO para chegar à terceira fase. Neste período de bons resultados, o time já teve três treinadores diferentes. Dico Woolley foi demitido após a estreia no estadual, com derrota para o Maguary. Antes, o time já havia sido eliminado na segunda fase preliminar da Copa do Nordeste.

Após a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, Evaristo Piza saiu rumo ao ABC. Wires Souza assumiu o time no fim de fevereiro, mas não comandará o time na Série C. Milton Mendes foi anunciado como novo treinador do Retrô na segunda-feira, 7.

Embalado pelas conquistas recentes, agora o grande objetivo do Retrô é subir à Série B.

Radsley: é uma das peças mais importantes da equipe, com quatro gols e três assistências. Participou de forma decisiva de mais um terço dos 20 gols da equipe no ano, e acumula mais de 100 jogos desde que chegou.



Mascote: foi importante no título da Série D e tem história longa no clube. Neste ano, tem três gols, sendo um deles na final do Campeonato Pernambucano.



Fernandinho: tem passagens por São Paulo, Atlético-MG, Grêmio e Flamengo no currículo. Está no Retrô desde 2023, e é uma das lideranças da equipe. Tem dois gols e uma assistência em 2025, incluindo um gol de falta na final do estadual.

Chegaram: Natan (atacante – Juventus-SP)

Saíram: sem saídas confirmadas após campanha no estadual



Retrô Futebol Clube Brasil

Camaragibe (PE)

Fundação: 15 de fevereiro de 2016

Estádio: Arena de Pernambuco (estadual) – 44.000 lugares

Presidente: Laércio Guerra

Técnico: Milton Mendes

Material esportivo: LWGA

Principais títulos: 1 Brasileiro Série D (2024)

Vs. Brusque: 1J, 1V, 1GP, 0GC

Copa do Brasil: 3ª fase (vs. Fortaleza, em andamento)

Pernambucano: 2º (perdeu a final para o Sport)

Ex-Brusque: Luiz Henrique, Maycon Douglas, Claudinho e Franklin Mascote

Foto: Gustavo Salomão comemora gol no Campeonato Pernambucano | Retrô FC/Divulgação

