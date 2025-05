Réu é condenado por esfaquear homem pelas costas durante discussão no Limeira, em Brusque

Um homem foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Brusque nesta quarta-feira, 30, por tentativa de homicídio qualificado cometido em 7 de abril de 2024. A pena é de sete anos, um mês e dez dias de reclusão em regime fechado.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), o crime ocorreu por volta das 2h30, em uma quitinete localizada no bairro Limeira.

O acusado teria atacado a vítima pelas costas com uma faca, desferindo diversos golpes e causando-lhe lesões corporais. O atendimento emergencial foi prestado por bombeiros acionados por vizinhos. A Polícia Militar prendeu o agressor no local, apreendendo também a arma do crime.

Julgamento

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime, além da intenção de matar, afastando a hipótese de desistência voluntária. Também foram reconhecidas a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a minorante de pena da violenta emoção, que diminuiu a sanção ao réu.

O juiz presidente da sessão determinou que a pena fosse cumprida em regime fechado, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, com base na gravidade do delito, risco de reiteração criminosa, e histórico de condenações por crimes violentos.