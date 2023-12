Reunião na Câmara e baixa adesão: como foi discussão sobre possibilidade de aumento salarial para vereadores de Brusque

A possibilidade de um aumento salarial para os vereadores de Brusque não seguiu em frente em razão da baixa adesão, conforme relatam fontes consultadas pelo jornal O Município nos últimos dias. Um dos interlocutores revela que o assunto foi tratado em uma reunião entre os parlamentares na sala de reuniões da Câmara no dia 28 de novembro, por volta das 16h30, pouco antes do início da sessão naquela terça-feira.

Se aprovado, o aumento salarial passaria a valer somente a partir de 2025, na próxima legislatura. Obrigatoriamente a Câmara vai discutir o reajuste no ano que vem, incluindo também os salários do prefeito, vice e secretários. No entanto, a proposta atual seria de um aumento real, que atualmente, conforme a lei, pode chegar até R$ 15 mil. O Município não teve acesso aos valores exatos.

Conforme apurado, o presidente da Câmara, vereador Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), se posicionou contrário ao aumento durante a reunião, e Rick Zanata (PRD) seguiu o mesmo pensamento. Beto Piconha (Podemos) também teria sido contrário. Relatam as fontes que a ideia partiu do vereador Jocimar dos Santos (DC), atualmente afastado, e tinha aval de Natal Lira (DC), Jean Pirola (PP), Deivis da Silva (MDB) e Rogério dos Santos (Republicanos).

Os demais parlamentares não haviam se posicionado no momento da reunião. Dois dos interlocutores que falaram com O Município afirmam que chegou a ser elaborado um documento do projeto de lei do aumento, com espaço para assinaturas de Jean Dalmolin (Republicanos), Valdir Hinselmann (PL), Alessandro Simas (PP), Leonardo Schmitz (PRD) e Eder Leite (DC), além de Natal, Pirola, Rogério e Deivis, com exceção de Jocimar, que havia pedido licença do Legislativo.

No dia seguinte, porém, não foi dado andamento na proposta, pois Dalmolin, Valdir, Leonardo e Eder teriam decidido que seriam contrários ao aumento. Eder, inclusive, chegou a manifestar isso na tribuna durante sessão da Câmara de terça-feira, 5. Outra fonte afirma que Simas estava prestes a sair de licença e deixou a decisão a cargo do suplente Cleiton Bittelbrunn (PSB).

O posicionamento de Nik Imhof (MDB) não foi mencionado, mas o nome dele não estava no documento. Marlina Oliveira (PT) estava de licença do cargo e André Rezini (Republicanos) não esteve na reunião. Por fim, um dos interlocutores afirma que, com o apoio de apenas quatro vereadores, levando em consideração a saída de Jocimar do Legislativo, ninguém mais tocou no assunto desde então.

