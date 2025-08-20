Reunião para instalação da CPMI do INSS acontece nesta quarta-feira

CPI do INSS

A reunião de instalação da CPMI do INSS, para se saber (ou não?) quem afanou mais de R$ 6 bilhões dos aposentados e pensionistas, está marcada para hoje, no Congresso Nacional. Até ontem, 13 dos 64 membros ainda não tinham sido indicados. Entre os 15 senadores está relacionado o do representante catarinense Jorge Seif (PL).

Cannabis

Enquanto tarda uma regulamentação, pacientes estão conseguindo ir além da obtenção de cannabis medicinal para tratar de sua saúde. A Justiça Federal de SC autorizou um paciente de Florianópolis, com enfermidades diversas, a cultivar, em casa, plantas de maconha, para fins medicinais.

Penduricalhos

Nem tudo é ruim no Congresso Nacional. A proposta da Reforma Administrativa que será apresentada pelo deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), tem muitos pontos positivos. Entre eles o fim de um odioso privilégio, que são as férias de 60 dias para o Judiciário. Se conseguir isso, já é alguma coisa.

Carta de Curitiba

A vice-governadora de SC, Marilisa Boehm, em nome do governador Jorginho Mello, que não pôde comparecer, assinou ontem a “Carta de Curitiba”, no final da 13ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), realizada paralelamente à Conferência do Sul e Sudeste, faz críticas sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, em Belém, em novembro, por “deixar de lado” outros biomas e atores regionais e municipais. “O futuro do Brasil passa pela Mata Atlântica”, diz, acrescentando que o bioma abriga mais de 70% da população e 80% do PIB do País.

Antimodelo

Uma proposta legislativa quer que o governo estadual institua uma espécie de Casa do Autista nos maiores municípios. Boa ideia, mas que não tenha como modelo a homônima inaugurada no ano passado pela então primeira-dama, Michele Bolsonaro, em Balneário Camboriú. Está minada por irregularidades. A prefeitura Juliana Pavan não teve saída e decretou intervenção na entidade.

Corrupção

Em sua sexta fase, a Operação Mensageiro cumpriu ontem mandados em dez cidades de SC e deu expressivo aumento à lista de ex-prefeitos que enquanto no mandato se envolveram em contratos de lixo sujos de fraudes. A conta dessa roubalheira: 17 ex-prefeitos e três vice-prefeitos foram ou estão sendo presos. Impressionante.

Novos projetos

Só na semana passada, 50 novos projetos de lei deram entrada na Assembleia Legislativa. Destacam-se os que propõem a criação da política estadual voltada à prevenção e ao combate da adultização, a destinação de maconha apreendida para fins científicos e produção de medicamentos, a criação de cães da raça pit bull e de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos.

Pleno emprego

A Secretaria de Comunicação do governo estadual está tirando proveito das boas performances econômicas de SC. Está divulgando que o percentual catarinense atual de 2,2% é considerado pleno emprego e que está abaixo dos índices de países como Japão (2,5%), Coréia do Sul (2,7%) e Alemanha (3,6%). Mais: é a menor taxa dos últimos 13 anos.

Atrativo

O Mirante da Boa Vista, em Rancho Queimado, já é, disparadamente, o maior atrativo do município e redondezas. Em sua plataforma de aço e vidro, inaugurada em julho do ano passado, se tem uma vista deslumbrante da parte baixa da serra. Os ingressos custam R$ 60 por pessoa, e metade para idosos ou quem para quem comprovar morar no município. O governo estadual investiu R$ 5 milhões na estrutura, com contrapartida de R$ 300 mil do município. O local conta com restaurante, cafeteria, sanitários e vendas de produtos regionais. Vale uma visita. A lamentar que poucos pensaram num acesso bom e seguro até lá.

Legalidade

A Advocacia-Geral da União comprovou na Justiça a legalidade do contrato firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária responsável pelas obras do Contorno Viário da Grande Florianópolis, que administra o trecho da BR-101 de Curitiba a Palhoça. A atuação da AGU ocorreu após um particular ajuizar ação popular para anular um termo aditivo, alegando que ele contribuiu para atrasos injustificáveis na execução das obras, sem aplicação de sanções.

Para lembrar

Como até os postes sabem, Tarcísio de Freitas não é o nome preferido do ex-presidente Jair Bolsonaro para representá-lo na eleição do próximo ano. Motivo: não tem o sobrenome Bolsonaro.