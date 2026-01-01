Réveillon Celebra Brusque dá boas-vindas a 2026 em breve; festa já começou

O Réveillon Celebra Brusque terá queima de fogos sem estampido à meia-noite de 1º de janeiro de 2026. Após anos, o município volta a contar com um evento de Ano-Novo. Atrações musicais tomam conta do Réveillon antes de Brusque dar boas-vindas ao novo ano.

A festa começou pouco depois das 20h, momento em que os festeiros começaram a chegar no local do evento. Um palco foi montado na área externa do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof.

Ricardo & Diogo, Rogerinho Las Flores e Bia Barros se apresentam nesta noite. Quando o relógio virar de 2025 para 2026, serão dez minutos de fogos de artifício, que terão origem do Hotel Monthez.

“Nossa ideia é fazer algo marcante, que ficará na memória de todo mundo. Será uma festa linda. Todos podem comparecer para celebrar a entrada de um grande ano”, diz a diretora-geral da Fundação Municipal de Turismo (Fumtur), Juliana da Silva.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

