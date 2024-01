Quem planeja aproveitar este fim de semana do Réveillon em Brusque ou em alguma praia do Litoral Norte de Santa Catarina, vai poder contar com condições climáticas favorecendo as atividades ao ar livre durante a maior parte do período.

Entretanto, é aconselhável estar atento à previsão do tempo, uma vez que os especialistas em meteorologia não descartam completamente a possibilidade de chuva em pontos específicos e isolados entre este sábado, 30, e o domingo, 31, inclusive na hora da virada do ano.

Para abordar a síntese anteriormente apresentada, buscamos informações especializadas sobre o tema com o meteorologista Piter Scheuer, que compartilhou detalhes esclarecedores em uma conversa com nossa coluna.

Os pormenores dessa interação estão detalhados no boletim então apresentado a seguir.

Fim de semana do Réveillon

*Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos iniciar a análise da previsão do tempo por este sábado, que promete condições amplamente favoráveis às atividades ao ar livre em Brusque e nas praias do Litoral Norte de Santa Catarina.

O sol deve aparecer na maior parte do período, porém, não podemos descartar totalmente o risco de chuviscos ou garoa, especialmente do entardecer à noite.

As temperaturas não devem subir tanto em comparação com o calor registrado ontem, sexta-feira. Os picos ficam abaixo dos 30°C, com estimativa de oscilação entre 26°C e 29°C.

Domingo do Réveillon

Ao direcionarmos nossa atenção para o domingo do Réveillon, antevemos uma maior cobertura de nuvens sobre Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, bem como nas praias do Litoral Norte de Santa Catarina.

Essa condição será intercalada por momentos de aberturas de sol.

A possibilidade de eventos de chuva fraca e isolada integra a previsão, com um risco mais elevado à medida que a noite se aproxima. Durante o decorrer do dia, essa probabilidade diminui.

Os termômetros, novamente, não indicam um aquecimento expressivo; ao contrário, os valores permanecem em patamares amenos para a estação, oscilando entre 24 a 26°C.

Hora da virada

Agora, ao abordarmos especificamente a hora da virada do ano, as cidades da faixa leste de Santa Catarina estarão sob a influência da umidade proveniente do mar, o que propicia o aumento da nebulosidade.

Nesse contexto, é prudente considerar o risco de chuvisco ou chuva fraca no Réveillon, especialmente em direção às praias do Litoral Norte de Santa Catarina.

Nos municípios do Vale do Itajaí, essa possibilidade também existe, mas de forma mais restrita, com chances menores.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Fotos e mais notícias após anúncios

Conheça a seguir que então está apoiando e investindo neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique sobre os banners para saber mais sobre as ofertas e produtos oferecidos por cada um desses parceiros comerciais que prezamos tanto.

Oferecimento:

Leia também:

1. Relembre a onda de calor que fez então Brusque encostar nos 60ºC

2. GALERIA – Concerto de Natal das Luzes ilumina o Santuário de Azambuja

O tempo na madrugada

Na sequência desta edição de sábado, enfocaremos agora as informações pertinentes ao monitoramento das condições meteorológicas na região de Brusque durante a madrugada recente.

A tabela apresentada abaixo detalha as temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer de hoje, destacando cada local mencionado no anexo (em vermelho).

Não foram identificados registros de chuva durante esse intervalo (em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Conforme é habitual, encerramos cada matéria com as fascinantes imagens compartilhadas por nossa comunidade de leitores.

As fotografias abaixo, pois, ilustram o início da manhã deste sábado em cada local mencionado nas legendas.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 20

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK

*Matéria exibida: o tempo no Réveillon