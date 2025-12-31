Réveillon em Brusque conta com queima de fogos e atrações musicais

O Réveillon dos brusquenses terá uma programação repleta de atrações musicais e queima de fogos. O município promove o “Réveillon Celebra Brusque”, no Pavilhão da Fenarreco. A entrada é gratuita e os portões abrem às 20h. A noite contará com shows de Bia Barros, Rogerinho Las Flores e da dupla Ricardo & Diogo.

À meia-noite, a chegada de 2026 será celebrada com dez minutos de fogos silenciosos. “Nossa ideia é fazer algo marcante, que ficará na memória de todo mundo”, diz a diretora-geral da Fundação de Turismo (Fumtur), Juliana da Silva.

“Podem trazer seus pets, crianças autistas e idosos, porque nossos fogos são sem estampido, não fazem barulho. Será uma festa linda, e todos podem e devem comparecer para celebrar a entrada de um grande ano”, completa.