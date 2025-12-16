“Réveillon Encantado”: Brusque anuncia programação para a virada do ano

Nesta virada de ano, Brusque volta a ter um evento para celebrar a chegada de 2026. O Réveillon Encantado será realizado no Pavilhão da Fenarreco, com programação gratuita, apresentações artísticas, queima de fogos e um espaço pensado para receber famílias. Os portões abrem às 20h.

O público poderá entrar com a própria bebida, desde que não esteja em garrafa de vidro. A única exceção é a garrafa de espumante. Bebidas em recipientes proibidos serão retidas pela organização durante a vistoria na entrada do evento.

Para o prefeito de Brusque, André Vechi, a retomada do réveillon representa um resgate importante para a cidade. “Brusque ficou mais de uma década sem um evento do tipo. Hoje muitas pessoas optam por permanecer no município na virada do ano. A proposta é oferecer um espaço seguro e organizado para que as famílias possam se reunir e celebrar juntas, com destaque para a queima de fogos, que será realizada em parceria com o Hotel Montez, fortalecendo esse momento coletivo de confraternização”, comenta.

Programação

A programação musical começa às 20h com a dupla Ricardo e Rodolfo. Às 21h30, quem assume o palco é Rogerinho Las Flores. Às 23h30 tem início o cerimonial oficial, seguido da contagem regressiva para a virada do ano. A queima de fogos silenciosos terá duração de dez minutos e será realizada a partir do Hotel Montez. Logo após, às 00h10, Bia Barros sobe ao palco para encerrar a noite. Os portões fecham às 2h. Haverá venda de bebidas e alimentos no evento.

“Pensamos em uma programação que valoriza os artistas de Brusque e da região, criando um evento com identidade local e acessível para todos. Ao mesmo tempo, a segurança é o nosso principal foco, para que as famílias possam aproveitar a virada do ano com tranquilidade, em um ambiente organizado e preparado para receber o público”, destaca a diretora-geral de Turismo, Juliana da Silva.

Na entrada do evento, todos passarão por revista. É expressamente proibida a entrada com qualquer tipo de produto ilícito, incluindo drogas e substâncias proibidas. Também não será permitida a entrada com armas de qualquer natureza. Pessoas sem camisa, utilizando capacete ou itens semelhantes não poderão acessar o espaço.

