Reviravolta: Carlos Renaux anuncia que troca do gramado do Augusto Bauer deve ocorrer na próxima semana
Decisão tomada nas últimas horas substitui previsão anterior, que era para o final de 2026
Em uma mudança de posição em relação ao informado ao jornal O Município na quinta-feira, 6, o presidente do Carlos Renaux, Altair Heck, o Taico, confirmou nesta sexta-feira, 7, que o gramado sintético do Estádio Augusto Bauer será totalmente substituído em breve.
A retirada do piso atual deve começar na próxima semana, e a nova grama será instalada a tempo de ser usada no Campeonato Catarinense de 2026. A decisão tomada nas últimas horas antecipa a previsão anterior, que era para o final de 2026.
A decisão, segundo o dirigente, foi definida após conversa com representantes do Brusque. “Tivemos uma conversa para resolver logo esse assunto”, afirmou.
Heck explicou que, embora a data exata para o início das obras ainda não esteja definida, todo o processo deve ser concluído antes de 7 de janeiro, quando começa o estadual.
Na quinta-feira, 6, o presidente havia informado que buscava apoio da Federação Catarinense de Futebol (FCF) e dos outros clubes do campeonato para adiar a troca do gramado.
A nova decisão, no entanto, antecipa o cronograma e atende às exigências da FCF para a liberação do estádio.
