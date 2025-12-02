Revitalização da rodovia Antônio Heil, em Brusque, tem quase 50% das obras concluídas

A obra de revitalização da rodovia Antônio Heil já alcançou 48,2% de conclusão no trecho entre as rotatórias de acesso ao bairro Limeira, próximo à Uvel, e a Praça Vicente Só. Atualmente, as equipes atuam na região do Mont Serrat, seguindo em direção à empresa RVB Malhas.

Até o momento, no trecho em obras, foram realizados serviços de fresagem e reconstrução de parte do pavimento, além da execução de um pequeno enrocamento no ponto onde havia erosão no talude, intervenção necessária para evitar problemas maiores no futuro.

Como a localidade tem fluxo intenso, o trânsito opera no sistema siga e pare, e a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) orienta os motoristas a redobrar a atenção ao passar pelo local.

Com essa etapa concluída, a programação seguirá para os próximos trechos, aproveitando o período de férias, pois há menor circulação de pessoas e menos interferência no trânsito, condição que facilita o avanço da revitalização.

Também estão previstas obras de contenção em pontos específicos da rodovia. A execução dessas intervenções está planejada para começar no fim de 2025, conforme o cronograma técnico.

