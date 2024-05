Revitalização na Praça Theodoro Debatin, em Guabiruba, é iniciada

Iniciaram as obras de revitalização da Praça Theodoro Debatin, no Centro de Guabiruba. Localizada ao lado da prefeitura, as novas instalações na praça incluem um moderno parquinho infantil e uma academia ao ar livre.

Esses espaços foram planejados para incentivar a prática de exercícios e promover o bem-estar, além de oferecer uma área segura e divertida para as crianças.

A execução da obra está sendo realizada com recursos do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e recursos próprios do município. A parceria com o conselho permite a aplicação de verbas de maneira eficiente, assegurando que a revitalização da praça atenda a população de forma mais acolhedora.

A revitalização da praça tem como objetivo torná-la um ponto de encontro mais atrativo e funcional para a população, além de um local propício para a realização de eventos de pequeno porte, como feiras, apresentações culturais e outros eventos comunitários.

Com a renovação, espera-se que a Praça Theodoro Debatin se torne um espaço central de convivência e interação social, atendendo às diversas necessidades e interesses dos moradores.

O projeto também inclui melhorias na infraestrutura, como a instalação de novos bancos, iluminação moderna e paisagismo, garantindo um ambiente agradável e seguro para todos os frequentadores.

