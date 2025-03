O paraciclista brusquense José Ricardo Lana, o Ricardinho, disputa o Campeonato Brasileiro de Paraciclismo de Pista, que será realizado de quarta-feira, 12, a sexta-feira, 14, em Indaiatuba (SP). Ele é o único integrante da Associação Brusquense de Ciclismo (Brucicle) na competição.

Ricardinho compete na classe C5, categoria destinada a ciclistas com menor grau de deficiência física, que podem utilizar uma bicicleta convencional. Entre suas conquistas recentes, está um quarto lugar no Campeonato Paulista.

O Campeonato Brasileiro de Paraciclismo de Pista é um dos eventos mais importantes do calendário nacional, reunindo paraciclistas filiados à Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), com apoio da Federação Paulista de Ciclismo (FPC) e da Secretaria Municipal de Esportes de Indaiatuba.

As provas serão divididas entre as classes Tandem B (para ciclistas com deficiência visual, que competem em bicicletas duplas acompanhados por um piloto guia) e as classes C1 a C5 (para ciclistas com diferentes graus de deficiência física).

Ricardinho recebe apoio da Diklatex para materiais esportivos.

O brusquense Soelito Gohr, que acumula títulos internacionais no paraciclismo, também participa da competição, representando equipe da cidade-sede, Indaiatuba (SP).

