Ok, a gente dá uma pausa no dia para desejar feliz aniversário para Ringo Starr, aquele que confirma que bateristas são sempre as figuras mais folclóricas das bandas. Com todo o respeito.

Quando penso nele, não consigo desligar da minha vitrolinha mental essa música que aparecia direto nos programas de clipe lá no comecinho dos anos 80 (foi lançada em 81). Sim, existiam clipes e programas de videoclipes antes da MTV. Pode acreditar em mim.

Pensando bem, a letra combina muito bem com nossos tempos mega corridos. E, a se olhar pela figura atual do ex-beatle, ele deve ter seguido o próprio conselho.

Claro, a gente não pode deixar esta de fora…

#peaceandlove