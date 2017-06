Rio Itajaí-Mirim atinge 4,43 metros e Defesa Civil interdita a Beira Rio

O rio Itajaí-Mirim atingiu 4,43 metros às 5h desta segunda-feira, 5. O município deixou o estado de “atenção” para estado de “alerta”, na qualificação do Ceops/Furb. O rio subiu 52 centímetros na última hora.

Com o crescimento do nível do rio, a Defesa Civil iniciou por volta das 5h a interdição da avenida Beira Rio, na altura da ponte estaiada Irineu Bornhausen, no Centro.

Em Botuverá, o nível do rio estava em 6,59 metros no mesmo horário, uma queda em relação à medição das 4h30, quando estava com 6,74 metros.

Já em Vidal Ramos, o rio estava com 4,42 metros, também uma queda em relação à medição das 4h30, quando estava com 4,55 metros.