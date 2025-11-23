Rio Itajaí-Mirim atinge pico em Brusque durante manhã e não transborda em meio a chuvas

O nível do rio Itajaí-Mirim aumentou entre este sábado, 22, e domingo, 23, em meio às chuvas na região de Brusque. O pico foi atingido durante a manhã, às 9h10, de 2,23 metros, insuficiente a ponto de o rio sair da calha.

De acordo com o chefe de operações e assistência da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, o acumulado de chuva em Vidal Ramos (onde o rio nasce) neste sábado foi de 40 milímetros. A Defesa Civil acompanhou a situação do rio durante a madrugada.

“Quando o rio atingiu o pico em Botuverá, foi possível identificar que não haveria transtornos em Brusque, pois o pico ficou abaixo do ponto final da normalidade. Acompanhamos ao longo da manhã e foi tranquilo”, afirma.

Ainda segundo Cugiki, o reflexo no rio não foi tão significativo por conta da chuva ter sido pontual. Bairros como Centro e os Limeira registraram chuva intensa, enquanto choveu pouco em pontos ao norte e ao sul da cidade.

Até o fechamento da matéria, a Defesa Civil não registrou ocorrências relacionadas às chuvas em Brusque. Às 12h19, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina divulgou uma previsão de chuva persistente de curtíssimo prazo em Brusque, deixando de fora uma pequena parte do norte e todo o sul da cidade.