Rio Itajaí-Mirim deve atingir 8,30 metros, projeta Defesa Civil de Brusque

A Defesa Civil de Brusque confirmou por volta das 23h30 deste domingo, 4, que o rio Itajaí-Mirim deve chegar a 8,30 metros na manhã desta segunda-feira, 5.

Isso porque o rio atingiu pico de 4,96 metros em Vidal Ramos, índice considerado alto. “A gente terá problemas em Brusque no início da manhã”. A projeção inicial poderá sofrer mudanças durante a madrugada, conforme a situação das chuvas em Botuverá.

O órgão alerta que quem mora em ruas com cota abaixo de 8,30 metros deve deixar tomar medidas preventivas, como levantar os móveis e, até mesmo, deixar as casas. As cotas por rua podem ser consultadas no site da Defesa Civil.

O alerta também fica para quem vive perto de encostas, por conta dos deslizamentos. A qualquer sinal de movimentação de terra, os moradores devem deixar as residências e acionar a Defesa Civil pelo 199.

A prefeitura montará abrigo na Arena Brusque para os possíveis desalojados.