Rio Itajaí-Mirim deve sair da calha nesta quinta-feira em Brusque

O rio Itajaí-Mirim, em Brusque, deve sair da calha na noite desta quinta-feira, 16. O agente de Defesa Civil, Edevilson Cugiki, afirma que as chuvas atingiram aproximadamente 80 milímetros em poucas horas no município de Vidal Ramos, cidade onde se localiza a nascente do rio.

“Essa água de Vidal Ramos deve chegar a Brusque no início da noite, trazendo reflexos para o rio Itajaí-Mirim. A princípio temos a informação que o rio sairá da calha, na região da Beira-Rio, e no decorrer das próximas horas, conseguiremos fazer uma projeção de nível para saber o quanto esse nível deverá chegar e quais áreas serão atingidas”, comenta Cugiki.

A prefeitura fará uma transmissão ao vivo na tarde desta quinta-feira, com mais informações e atualizações sobre os níveis de chuvas.

Previsão de chuva

Em Brusque, a previsão é de chuva durante todo o dia, podendo ocorrer temporais em alguns momentos.

A Defesa Civil de Santa Catarina mantém a condição para temporais e chuva volumosa no estado até o sábado, 18.

O risco é alto para ocorrências associadas a chuva volumosa, como alagamentos, enxurradas e deslizamentos sobretudo entre o Vale do Itajaí e o sul catarinense.

