Rio Itajaí-Mirim, em Brusque, deve sair da calha nas próximas horas

O rio Itajaí-Mirim, em Brusque, deve sair da calha natural nas próximas horas desta terça-feira, 30. De acordo com a Defesa Civil, o curso d’água deve transbordar em locais como Ema II, no Limeiro, próximo à captação do Samae, na região da Ponte Estaiada, e na região da ponte dos Bombeiros.

Ainda conforme o órgão, a projeção exata ainda está sendo realizada. Os setores de Trânsito e Obras já foram notificados e iniciaram os preparativos para o controle do tráfego e a limpeza das vias.