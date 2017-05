Rio Itajaí-Mirim sairá da calha até o fim da tarde desta quarta-feira

Em virtude da chuva que ocorreu durante a manhã e o início da tarde em Brusque e Vidal Ramos, o nível do rio Itajaí-Mirim deverá subir nas próximas horas.

A projeção da Defesa Civil é que o rio saia da calha e alague a avenida Beira Rio no fim da tarde desta quarta-feira, 31.

Em uma hora o nível do rio subiu um metro, e a medição das 15h aponta 4,31 metros. A Defesa Civil continua o monitoramento e pede para que as pessoas que moram em áreas de risco fiquem atentas.

A partir das 17h, o prefeito Jonas Paegle, o vice Ari Vequi, e representantes do Samae, secretaria de Assistência Social e Obras estarão na sede da Defesa Civil para um trabalho integrado.

Informações sobre o clima, nível do rio Itajaí Mirim, boletins sobre o tempo e a cota de cada rua estão disponíveis no site da Defesa Civil.

Alerta dos bombeiros

O comandante do Corpo de Bombeiros, tenente Hugo Manfrin Dalossi, pede para que a população não utilize o número de emergência 193 para solicitar informações sobre as chuvas e nível do rio. “Nosso telefone está sobrecarregado de ligações desnecessários e caso haja alguma ocorrência emergencial poderá ser prejudicada”, diz.

As informações podem ser acompanhadas pela imprensa e pelo site da Defesa Civil.