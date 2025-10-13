RioVivo e IFC Brusque lançam concurso de fotografia “Olhares sobre o Rio Itajaí-Mirim”

A RioVivo, em parceria com o Instituto Federal Catarinense – Campus Brusque, lança a 1ª edição do concurso de fotografia “Olhares sobre o rio Itajaí-Mirim”, destinado aos estudantes do Ensino Médio das escolas públicas do município. A iniciativa tem como objetivo despertar a conscientização ambiental, estimular a criatividade e valorizar a relação histórica, cultural e ambiental da comunidade brusquense com o rio Itajaí-Mirim.

As inscrições podem ser feitas de 13 a 27 de outubro, de forma gratuita, por meio de formulário online, no link https://forms.gle/yTrp9biopTHuT9BZ7. Cada participante poderá inscrever uma fotografia original e inédita, com o rio Itajaí-Mirim como tema central. Serão aceitas apenas as 100 primeiras inscrições.

Premiação

O concurso premiará os três primeiros colocados, com prêmios oferecidos pela RioVivo e certificados emitidos pelo IFC Brusque. O primeiro lugar receberá um Samsung Galaxy A34, o segundo lugar, dois ingressos para o Parque Beto Carrero, e o terceiro lugar, dois ingressos para o rodízio da Pizzaria Aromata. As fotografias selecionadas também farão parte de uma mostra coletiva no hall do IFC Brusque e serão divulgadas nas redes sociais das instituições parceiras.

A solenidade de premiação acontecerá no dia 1º de novembro, durante o evento acadêmico Facchu, realizado no campus do IFC Brusque, com a presença dos vencedores.

As fotos inscritas no concurso serão avaliadas por uma comissão formada por representantes da RioVivo e do IFC Brusque, que levará em conta critérios como criatividade, originalidade, qualidade técnica e adequação ao tema.

