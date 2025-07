Riscos para os jovens

Nesta semana, o jornal O Município publicou reportagem sobre a alta popularidade do tadalafila, remédio usado para disfunção erétil e problemas cardiovasculares, que tem se tornado moda entre os jovens, que a utilizam como potencializadora para relações sexuais, pré-treino e até como suposto tratamento para aumento peniano.

O medicamento não tem controle de receita e se torna muito acessível ao público. Por causa disso, muitos jovens conseguem adquiri-lo sem dificuldades. Nesse cenário, o uso está altamente relacionado a uma questão de afirmação masculina, uma vez que os homens o ingerem para melhorar suas relações sexuais. Ele também é usado por motivos estéticos, já que algumas pessoas acreditam que o remédio torna as veias mais visíveis, o que não é comprovado cientificamente.

É ao mesmo tempo curioso e estranho que boa parte do consumo seja de jovens, que não precisam do medicamento, pois estão no auge de seu vigor físico, mas acabam usando justamente por uma pressão social em busca de performance e perfeição, o que não existe na vida real.

Isso causa preocupação porque esse medicamento, quando usado sem controle e de forma indiscriminada, com ausência de orientação médica, pode causar problemas de saúde física e mental.

Por ser um fenômeno recente, ainda não há dados concretos sobre os efeitos adversos, mas médicos e especialistas têm notado aumento de casos de problemas relacionados ao uso de longo prazo, sobretudo cardiovasculares.

Isso se dá, também, devido à grande influência das redes sociais, que projetam modelos e performances irreais. É lamentável que os jovens estejam se deixando influenciar por um cenário artificial que o estimula a ser outro ser humano, que não aquele natural, de forma a ir muito além dos limites do corpo humano.

Dessa forma, cria-se um contexto em que aqueles que buscam atingir performances irreais acabam se frustrando e tendo problemas psicológicos, ao não aceitar os limites impostos pela natureza humana.

Por fim, para corroborar a importância de se discutir este tema, é notório o interesse da população sobre o assunto. Isso fica claro ao analisarmos os dados referentes à reportagem publicada nesta terça-feira: foram quase 5 mil visualizações de página na matéria publicada no portal, sendo uma das mais acessadas do dia.

Portanto, o tema desperta muita curiosidade e interesse, por conta de sua alta popularidade, e cabe ao jornal, da forma como sempre temos feito, ouvir especialistas e alertar à população sobre os riscos, para que todos possam, bem informados, tomar decisões mais acertadas.