Risoto solidário em prol de menino de 9 anos com doença que afeta os movimentos acontece em julho em Brusque

A família do menino Victor Gabriel dos Santos, de 9 anos, está organizando um risoto solidário em Brusque para arrecadar recursos destinados ao tratamento dele. A ação será realizada no dia 20 de julho, na Associação São Leopoldo, no bairro São Pedro. Victor tem hemiparesia do lado esquerdo, problema causado por um AVC que ele teve ainda na barriga da mãe.

Morador do bairro Bateas, o garoto faz fisioterapia desde que nasceu. Todo o valor arrecadado será utilizado para o tratamento dele.

A venda do risoto começará às 11h e o prato estará disponível por R$ 35, tanto para consumo no local quanto para retirada. Também haverá música ao vivo com a dupla Ribeiro&Ricardo. Para mais informações e reservas, o contato é pelo telefone (47) 9 9289-2747.

Quem quiser ajudar Victor também pode fazer doações via Pix pela chave CPF 065.441.869-10, em nome de Danuzia dos Santos.

