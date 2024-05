Rita Conti assume presidência do Conselho Deliberativo da Acibr

A empresária Rita Cassia Conti é a nova presidente do Conselho Deliberativo da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr).

Ela foi eleita por unanimidade e assumiu o cargo para a gestão 2024/2025 na tarde de segunda-feira, 20 de maio, em reunião na sede da entidade. Na ocasião, ela agradeceu pela oportunidade.

“O Conselho atua de forma mais orientadora e balizadora e, sempre que necessário, é convocado para deliberar algum assunto em específico. Além disso, promove a integração entre os associados, já que o mesmo é composto por nucleados, o que gera uma interação maior. Fico feliz em estar à frente de mais este desafio, tento o contato com os ex-presidentes da entidade, que também compõem o Conselho; após um excelente trabalho feito pelo Halisson Habitzreuter, tendo ao nosso lado o Marlon Sassi, que é o atual presidente da entidade. Sem dúvida o Conselho demonstra a força da entidade, de forma transparente, com a participação de diversos associados”, frisou.

Rita atualmente é vice-presidente da Diretoria Executiva da ACIBr e também vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC).

Despedida

Quem deixa o cargo de presidente, mas segue no Conselho Deliberativo, é o empresário Halisson Habitzreuter, também ex-presidente da ACIBr nas gestões 2015/2017 e 2017/2019.

Ele agradeceu pela oportunidade de exercer o cargo e contribuir com a entidade, que realiza um importante papel na sociedade brusquense e da região, em prol do desenvolvimento local

“Após cumprir o papel de presidente da Diretoria Executiva, tive a oportunidade de liderar o Conselho Deliberativo da entidade, do qual me oportunizou interagir ainda mais com a classe empresarial e com os associados, com assuntos mais abrangentes e opinativos, com troca de ideias construtivas e aconselhando a Diretoria Executiva. Saio com o sentimento de dever cumprido, por ter exercido o mandato de dois anos e, mesmo com os impactos da pandemia, podemos contribuir para o desenvolvimento da entidade. Deixo a presidência para a Rita, que é uma liderança muito dedicada ao associativismo e que dará continuidade a todos os projetos da ACIBr”, ressaltou Habitzreuter, que atualmente também é diretor jurídico da Facisc.

Papel

O Conselho Deliberativo da ACIBr é formado por 35 empresários, sendo 30 titulares e cinco suplentes. Ele atua como um órgão orientador da diretoria da entidade, manifestando-se sempre que consultado, de forma decisória. Todos os ex-presidentes da ACIBr são considerados membros natos deste Conselho.

Para o presidente da ACIBr, Marlon Sassi, o Conselho tem uma importante atuação para a entidade, caminhando em conjunto com a Diretoria Executiva em prol das bandeiras defendidas pela ACIBr.

“O Conselho contribui para termos segurança, para construirmos de forma conjunta os objetivos que queremos alcançar. Ter no Conselho os ex-presidentes que o integram, bem como os nossos associados, nos ajuda a fortalecer ainda mais a entidade em prol de diversas ações para a cidade e região”, frisa Sassi.

Ao final da reunião foi apresentada uma breve retrospectiva da última gestão da Diretoria da ACIBr, através do Balanço Social da entidade, Exercício 2023.

Principais Bandeiras ACIBr:

Barragem de Botuverá;

Casa de Apoio para Familiares de Pacientes Hospitalizados;

Busca de Efetivo de Segurança Pública;

Equiparação do imposto Simples nacional com o Sublimite do imposto Simples Estadual;

Subestação da Celesc de Botuverá;

Novos Acessos entre Brusque, Guabiruba e Blumenau / Brusque, Botuverá e Vidal Ramos;

Implantação do Centro de Inovação;

Trevo de acesso da rodovia Antônio Heil (SC-486 x BR-101);

Rumo a mil associados;

Finalização das obras da Escola João Boos em Guabiruba;

Fortalecimento dos Núcleos Setoriais.

