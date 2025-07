Rixa entre torcedores de Brusque e Figueirense termina com homem atropelado, disparo da PM e prisão

Uma rixa entre torcedores do Brusque e do Figueirense terminou com um homem atropelado, um disparo feito pela Polícia Militar e uma prisão. O caso aconteceu após o jogo, na noite deste domingo, 6.

A PM foi acionada por volta das 21h30 para a rua Matilde Hoffmann, no bairro Centro II. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com um veículo avançando contra os torcedores, o que resultou no atropelamento de um homem.

O condutor do carro fugiu, desobedecendo às ordens de parada. Em resposta, foi efetuado um disparo contra o pneu do veículo, com o objetivo de conter a fuga.

O carro foi então acompanhado pela equipe até a rua Gustavo Halpap, onde finalmente foi abordado. Durante a perseguição, o motorista ainda tentou derrubar os policiais com manobras perigosas.

Ao ser detido, o homem, de 41 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

