Robinho voltou a defender o Brusque em campo após mais de um mês: substituiu Paulinho Moccelin aos 24 minutos do segundo tempo da vitória por 4 a 1 sobre a Ponte Preta, neste sábado, 17. O meia de 37 anos havia atuado na primeira rodada da Série C, contra o Ituano, e antes da terceira rodada, havia sofrido nova lesão muscular, atrapalhando sua sequência com o quadricolor até agora.

“Foi especial demais ter voltado numa partida tão importante e ter contribuído com um resultado que, certamente, nos dará confiança para a sequência da temporada. Mostramos que temos um time competitivo tanto dentro como fora de casa”, comenta o veterano.

Leia também:

1. Athletico x Brusque: os detalhes para a partida da Copa do Brasil

2. Athletico x Brusque: onde assistir ao vivo, data e horário

3. Ingressos para Athletico x Brusque estão à venda

A vitória quadricolor em Campinas (SP) quebrou uma sequência invicta de cinco partidas da Ponte Preta, que havia vencido seus últimos quatro jogos. Além disso, catapultou o Brusque de volta ao G-8.

Robinho deverá estar à disposição para outro desafio complicado: o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Athletico, na Ligga Arena, às 19h30 desta terça-feira, 20. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0 na Arena Joinville.

O camisa 10 do Brusque conquistou a Copa do Brasil em três oportunidades: em 2015, pelo Palmeiras, e em 2017 e 2018, pelo Cruzeiro. Com 196 jogos pelo Coritiba, foi um adversário frequente do Athletico em sua carreira.

“Sabemos da dificuldade de jogar na casa deles, mas estamos embalados pela vitória que tivemos contra a Ponte Preta. Sou tricampeão da Copa do Brasil e acredito que podemos sim avançar de fase, principalmente pelo trabalho que estamos fazendo”, finaliza.

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: