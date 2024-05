Rock na Praça: inscrições para evento em Guabiruba são abertas; saiba como se inscrever

As bandas interessadas em subir ao palco do Rock na Praça 2024 têm até o dia 24 de maio para se inscrever de modo on-line. Poderão participar bandas do município de Guabiruba, Brusque e Botuverá. Porém, a preferência se dá para grupos guabirubenses. Para isto, os candidatos devem acessar o edital que se encontra no site oficial da prefeitura

A inscrição é realizada de forma on-line, sendo a documentação e anexos entregues através do e-mail [email protected] entre o período de 10 de maio a 24 de maio. A lista de documentos bem como os anexos estão no edital.

Os shows terão a duração de 45 minutos para cada artista/grupo. A escolha dos artistas será através de comissão de análise e a ordem das apresentações será feita através de uma sequência definida pela Comissão Julgadora.

“Convidamos a todas as bandas para se inscreverem neste momento oportuno de visibilidade do Rock, mostrando seus talentos em muitas vezes como composições autorais.”, afirma Jenifer Schlindwein, superintendente da Fundação Cultural.

A lista dos selecionados será publicada até o dia 28 de maio pelas mídias oficiais da Prefeitura Municipal e Fundação Cultural.

Mais informações basta entrar em contato pelo telefone/WhatsApp 47 3308-3114 ou pelo e-mail [email protected]. Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Leia também:

1. Clima de inverno às portas: semana inicia com frente fria a caminho de Brusque

2. Motociclista morre em grave acidente envolvendo duas motos e um carro em Blumenau

3. Reparos na margem direita do Itajaí-Mirim não estrangularão rio, garante secretaria

4. Apesar de aumento, preço da gasolina em Brusque deixa de ser mais alto entre maiores cidades de SC

5. Falta de médicos na UBS do Águas Claras prejudica atendimentos

Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido

[Conteúdo comercial]