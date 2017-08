Rock na Praça será realizado neste sábado e domingo

Neste sábado e domingo, 19 e 20, será realizada a 17ª edição do Rock na Praça. Ao todo, 16 bandas estão confirmadas para se apresentarem no festival. A edição deste ano contará com food trucks, exposição de carros antigos e as feira do rock e de artesanato.

No sábado, o evento começa a partir das 16h e segue até a meia-noite. E no domingo, as apresentações começam às 14h e seguem até as 22h. O festival ocorre no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof. A entrada é gratuita. Confira a programação completa:

Sábado, 19

16h – Velho Jack

17h – Last Hope

18h – Sorry Mom

19h – MFA – $

20h – Hardway

21h – Arco Elétrico

22h – Stall the Orange

23h – Holy Weapons

Domingo, 20

14h – Os Lenhador

15h – Social Inc

16h – Mosaico Híbrido

17h – Raging War

18h – Ex Cobar

19h – Tributo’s

20h – The Lost Pines

21h – 7:27