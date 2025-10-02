Rock no Parque 2025: Fundação Cultural de Guabiruba lança edital para seleção de bandas; saiba como participar

A Fundação Cultural de Guabiruba acaba de lançar o edital que irá selecionar e premiar até sete bandas para se apresentarem na próxima edição do Rock no Parque.

O evento será realizado no dia 16 de novembro de 2025 (domingo), no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, com início previsto às 12h.

As inscrições para as bandas estarão abertas entre os dias 1º e 10 de outubro de 2025, exclusivamente por e-mail, conforme orientações previstas no edital.

Serão disponibilizadas cinco vagas para grupos formados majoritariamente por músicos residentes em Guabiruba e duas vagas para bandas da região da Associação de Municípios do Vale Europeu (AMVE).

Cada banda selecionada receberá um prêmio no valor de R$ 2 mil, além de ter a oportunidade de se apresentar em um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade.

O edital prevê a participação de grupos autorais e covers, abrangendo diferentes subgêneros do rock, como Hard Rock, Punk, Grunge, Indie, Metal, Rock Progressivo, entre outros.

Novo formato do evento

Em 2025, o Rock no Parque traz novidades. Pela primeira vez, o evento será realizado em um único dia de programação intensa, num final de semana, reunindo apresentações das bandas selecionadas e atividades culturais ao longo do domingo.

O palco será montado no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, espaço que vem se consolidando como um dos principais cenários para grandes eventos da cidade.

Para encerrar o festival em grande estilo, está confirmada a presença de uma atração nacional de destaque, que será revelada em breve. A organização mantém a expectativa como parte da surpresa para o público.

Como participar

O edital completo, com todas as regras, critérios de avaliação e documentos necessários para inscrição, está disponível no site oficial da Prefeitura de Guabiruba na aba Publicações Legais e nas redes sociais da Fundação Cultural.

Mais informações podem ser obtidas pelos canais de comunicação da Fundação Cultural de Guabiruba:

WhatsApp: (47) 3308-3114;

E-mail: cultura@guabiruba.sc.gov.br.

Leia também:

1. Chuva forte, sol e calor: veja o que a previsão antecipa para Brusque

2. Homem furta documentos do primo para tentar evitar prisão, mas é detido em Brusque

3. Carlos Renaux marca dois gols em um minuto e vence a primeira na Copa SC

4. VÍDEO – Veículo desgovernado atinge carro da Prefeitura de Camboriú em Balneário Camboriú

5. Passageira de carro que atropelou homem na Beira Rio, em Brusque, conta versão do acidente

Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:

