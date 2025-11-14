Rock no Parque, Mercado de Pulgas e mais: confira oito coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou oito programações que acontecem entre esta sexta-feira, 14, e domingo, 16.

1. Rock no Parque

O Rock no Parque acontece no domingo, a partir das 11h, no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini. Haverá mais de dez horas de música ao vivo com entrada gratuita.

A edição deste ano apresenta um line-up robusto, com dez bandas selecionadas, que representam desde o rock alternativo e progressivo até o indie, metal melódico e pop rock. O evento contará também com estandes de flash tattoo e barbearia. O grande encerramento da noite será com o espetáculo “DZ6 toca Charlie Brown Jr.”.

Além da música e das experiências alternativas, o Rock no Parque oferece convivência ao ar livre, gastronomia local e a atmosfera acolhedora do parque municipal, que se consolida como um dos principais espaços culturais de Guabiruba.

Confira os horários dos shows:

11h – Novos Novos

12h – Eletroldo

13h – Ricardo Silvas

14h – Torvelim

15h – Aurora Effect

16h – Daguerre

17h – Elyra

18h – Mosaico Híbrido

19h – Carmino

20h30 – DZ6

2. Mercado de Pulgas

O tradicional Mercado de Pulgas de Brusque chega a 24ª edição nesta sexta-feira e vai reunir colecionadores, apaixonados por antiguidades e visitantes em busca de boas histórias e lembranças. O evento será realizado no Pavilhão da Fenarreco, contará com mais de 170 expositores, e segue até domingo.

A entrada é solidária: basta doar um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo, que serão destinados a uma ação de Natal voltada a famílias em situação de vulnerabilidade. O estacionamento é gratuito.

Uma das atrações desta edição será o Lounge Vinil, no sábado (15), às 17h30, com o DJ Renato Rocha que vai tocar os maiores sucessos dos anos 70, 80 e 90.

Além das antiguidades, o Mercado de Pulgas conta com venda de artesanato, praça de alimentação e música ao vivo. Na sexta-feira, o evento inicia às 18h até 21h30; no sábado, das 9h às 21h30; e no domingo, das 9h às 18h.

3. Exibição de curta metragem com ator Otávio Augusto

A 8ª edição da Mostra Sesc de Cinema chega a Brusque com a exibição do curta-metragem “Notícias da Lua”, seguida de um bate-papo com o diretor Sérgio Azevedo e o ator Otávio Augusto. No curta, ele contracena com o jovem ator brusquense Davi Burg, que também estará presente na exibição.

Em Brusque, a sessão ocorre nesta sexta-feira, às 19h, na sala 1 do Cine Gracher. O curta tem 16 minutos de duração e classificação livre. A entrada é solidária, com arrecadação de um item de higiene pessoal, destinado ao projeto Sesc Arte de Doar.

Após a exibição, o público poderá participar de uma conversa com o diretor e o ator, que estarão presentes para comentar sobre o processo criativo e os bastidores da obra.

4. Aulão de cross e apresentação de coral



O fim de semana no Passeio Beira Rio terá esporte e muita música. No sábado, a equipe da Capy Box promove um aulão de cross training, uma forma de treino que combina diferentes modalidades em uma mesma rotina. A aula gratuita será às 9h. Já no domingo, das 11h às 12h, o Passeio abre espaço para a música italiana, com apresentação do Grupo di Canto Degli Amici Trentini, do Circolo Trentino di Brusque. Em caso de chuva, a programação será cancelada.

5. Peças de teatro

O Teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb) será palco de quatro apresentações entre a sexta e o domingo. Às 20h da sexta será a comédia Vale Sagrado do Peijoh. Já às 20h do sábado será apresentada a comédia dramática Travessia. Por fim, às 20h do domingo será a vez da peça Ainda Há Tempo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Instagram @universocenico, no valor de R$ 40 antecipadamente e R$ 50 no dia do evento.

6. Baile do Lageadense

O Baile do Lageadense será realizado no sábado, no salão da Igreja São Vendelino, em Guabiruba. A animação da noite ficará por conta da banda Momentos.

Os portões abrem às 19h e o jantar será servido às 20h30. Em seguida, haverá sorteio de brindes às 22h, e o baile começa às 22h30.

Os ingressos custam R$ 80 e incluem o jantar. Para comprar ou reservar mesas, basta entrar em contato pelo telefone 47 99914-4254.

7. Festa no Coliseu

O Coliseu Music Hall, em Brusque, recebe na sexta-feira o show da banda Tchê Chaleira, com o evento “Borá Chaleirar”. A noite também contará com apresentações de Karine & Diego e do DJ Rubinho Owen.

A festa começa às 22h, e a entrada para as mulheres será gratuita até as 22h30. O evento oferece estacionamento gratuito e aceita pagamentos por cartão e Pix.

O Coliseu Music Hall fica na rua Florianópolis, 1537-A, em Brusque. Reservas e ingressos no valor de R$ 30 podem ser obtidas pelo contato (47) 99932-2695.

8. 1º Rodeio Crioulo do CTG Cidade do Porto

O Parque do Agricultor Gilmar Graff, em Itajaí, está sendo palco do 1º Rodeio Crioulo do CTG Cidade do Porto até o domingo, 16. O evento reune provas campeiras, bailes, gastronomia típica e mais de R$ 50 mil em premiações.

As inscrições e reservas antecipadas já estão abertas, com terrenos e passes livres disponíveis. O rodeio promete dias de festa, cultura e tradição gaúcha para toda a família.

Mais informações pelos contatos (54) 99653-6769, (47) 99258-8430 ou (47) 99900-6964.