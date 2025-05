Roda de ônibus escolar se solta e causa transtorno durante trajeto em Brusque; pais cobram manutenção dos veículos

Na manhã de quinta-feira, 15, a roda de um ônibus escolar se soltou durante o trajeto na rua Oito de Outubro, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. O pai de um aluno entrou em contato com o jornal O Município para cobrar mais manutenção nos veículos utilizados pelo transporte municipal.

Segundo ele, o incidente ocorreu por volta das 11h40. Seu filho, de 15 anos, estava dentro do ônibus quando o veículo começou a balançar em uma descida. Pouco depois, a roda se desprendeu no meio da rua e colidiu com um poste.

Ainda conforme o relato, o motorista parou o ônibus e foi buscar a roda. Nesse momento, alguns alunos pediram para sair do veículo, mas o motorista não autorizou. Por fim, outro ônibus foi enviado ao local para concluir o transporte dos estudantes. “Me preocupa, pois a possibilidade de de tombamento é grande, e penso em como ficariam nossos filhos”, disse à reportagem.

Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Brusque informou que a empresa que realiza a manutenção do veículo foi até o local para o conserto. Porém, ela aguarda a chegada de uma peça para concluir o serviço e enviar o veículo de volta à frota.

